Aviser vil se mere til Dolberg: Hareide skal satse på ham

Med to mål mod Georgien har landsholdet i Kasper Dolberg fundet en ny førsteangriber, lyder dommen i medierne.

Kasper Dolberg bør fremadrettet være manden, som landstræner Åge Hareide satser på i front på det danske landshold.

Sådan lyder en stort set enstemmig dom fra sportscheferne på de danske aviser, efter at Ajax-angriberen scorede to gange i mandagens 5-1-sejr over Georgien i EM-kvalifikationen.

- Nu er det ham alle kigger på, for naturligvis får han chancen fra start næste gang, at Åge Hareide kalder til tjeneste, skriver Ekstra Bladets Allan Olsen.

Sportschefen kalder Dolberg førstevalget, efter at angrebskollegaen Nicolai Jørgensen med Allan Olsens øjne leverede en "bleg" indsats som frontangriber i fredagens 1-1-kamp mod Irland.

21-årige Dolberg er fortrinsvis blevet brugt som indskifter for Jørgensen på landsholdet.

- Efter Kasper Dolbergs præstation - og ja, vi skal huske modstanderens kaliber - så er han førstevalget, skriver han.

På B.T. forventer sportschef Søren Klæstrup også, at Ajax-angriberen starter inde, når EM-kvalifikationen fortsætter til efteråret mod udekampe mod Gibraltar og Georgien.

- Kasper Dolberg er fremadrettet manden, der skal starte inde som 9'er, skriver Klæstrup.

- Dolberg kan vende med en mand i ryggen og spille den videre til holdkammeraterne. Han kan begå sig i det lille felt, selv om pladsen er trang. Og Kasper Dolberg kan score.

- Det er som om, det ikke har været en kvalitet, Åge Hareide har vægtet højt i en længere periode.

Hos Politiken ser sportsredaktør Søren-Mikael Hansen mulighed for, at Dolberg med tiden kan blive en folkehelt, hvis den lidt indadvendte angriber åbner op for følelserne.

- Står kampen mod Georgien alene som udslagsgivende målestok, er Danmarks frontangriber for de næste mange år nu definitivt fundet, skriver Søren-Mikael Hansen.

- Helt banalt udtrykker de to mål evnen til at placere sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men Ajax-forwarden beviste, at han kan så meget mere end det. Råstyrken i de direkte duel er lige så bemærkelsesværdig som evnen til at foretage overrumplende vendinger i den første boldkontakt.

- Kasper Dolberg viste samtidig eminente tekniske kvaliteter, så når den sky unge mand fra Søhøjlandet bliver mere udadvendt, får han rendyrket status som folkehelt, skriver han videre.

Kasper Dolberg har spillet 13 landskampe - 10 gange er han blevet skiftet ind fra bænken. Det er foreløbig blevet til tre landsholdsmål fra den unge angriber.

Med sejren over Georgien har Danmark fem point efter tre kampe i EM-kvalifikationen, hvilket rækker til en andenplads. Irland topper gruppen med ti point for fire kampe. To hold fra gruppen går videre til EM.