Aviser løfter pegefingeren efter fodboldmirakel i Schweiz

Fodboldlandsholdets afslutning med tre sene scoringer i 3-3-kampen tirsdag aften i udekampen mod Schweiz betegnes af flere danske medier som et lille mirakel.

Men avisernes og tv-stationernes kommentatorer løfter samtidig pegefingeren over for et dansk landshold, der skal hæve niveauet i resten af EM-kvalifikationen.

B.T.'s fodboldkommentator, Søren Hanghøj Kristensen, mener, at det danske hold var "dødt og begravet, men fandt en skovl på bunden af kisten og gravede sig fri mod alle odds".

- Landsholdet kan tage fra årets første kvalifikationskamp med et stort smil på læben. Men de skal også hjem og tænke sig om. Og måske skal Hareide hjem og åbne værkstedet. For næste gang går det næppe at være fraværende i 90 procent af en landskamp, skriver Søren Hanghøj.

Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, ærgrer sig over, at dommeren i to tilfælde snød Danmark i afgørende situationer.

Han hæfter sig ved, at Schweiz' første scoring efter små 20 minutter burde have været annulleret for arm på bolden, mens en Yussuf Poulsen-scoring efter pausen fejlagtigt blev underkendt for offside.

Kampen kunne derfor have fået et anderledes forløb med videodommersystemet VAR, mener han.

- Hvor er VAR, når man skal bruge det!, tordner Allan Olsen.

Han er dog fortsat hård i sin bedømmelse af kvaliteten af det danske spil, som han også kritiserede efter sidste uges 2-2-testkamp mod Kosovo.

- Indtil Danmark gik scoringsamok, var det igen et lettere sjasket udtryk, hvor evnen til at sætte spillet igen var fraværende - og hvor Schweiz var teknisk, fysisk og taktisk bedre, mener sportschefen hos Ekstra Bladet.

TV2's kommentator Flemming Toft mener også, at der er plads til forbedring hos de danske spillere.

- De skal være glade for pointet, men skuffede over kampen. Det var en ualmindelig dårlig dansk indsats, som virkelig maner til eftertanke. Der var så mange, der slet ikke havde kvalitet i løbet af den kamp. Der er virkelig noget at tænke over og arbejde med for Åge Hareide, mener Toft.

I Jyllands-Posten er sportsredaktør Thomas Møller Kristensen enig med sine kolleger. Han roser samtidig de danske spillere for at kæmpe videre, selv om det undervejs så sort ud.

- Kollektivet skal da også have grænseløs ros for ikke at have tabt modet og for trods alt at få slæbt sig frem til et point, som i sidste ende kan være hele forskellen på succes og fiasko, skriver han.

Kampen mod Schweiz var landsholdets første af otte på vej mod EM i 2020. Næste opgave er 7. juni på hjemmebane mod Irland. Ud over Schweiz og Irland er Danmark i gruppe med Gibraltar og Georgien.