Avis: Engelsk landsholdsspiller tog kokain på natklub

En engelsk landsholdsspiller i fodbold blev set tage kokain på et toilet på en natklub kort før jul.

Det skriver den engelske avis The Sun, mens øvrige engelske medier viderebringer historien torsdag.

Avisen citerer en insiderkilde fra spillerens klub.

- Alle taler om det. Det var ikke klubbens officielle juleafslutning. Det var et par drinks efter en kamp, og mange af spillerne samt manageren var til stede.

- En af spillerne så ham tage kokain på toilettet, og han var ikke bare fuld. Manageren var rasende og fik ham ud ad en bagdøren og ind i en taxa, fordi manageren troede, han havde drukket for meget, udtaler kilden til avisen.

The Sun skriver, at spillerne var blevet dopingtestet dagen før, så han følte sig ganske sikker på, at det var risikofrit at tage stoffet.

Ifølge kilden kommer spilleren fra en klub, som har haft en mindre god sæson indtil nu.

- Der har været oprør i omklædningsrummet hele sæsonen, og det her har ikke gjort det bedre, citeres kilden for.

Avishistorien fik torsdag Englands Fodboldforbund (FA) til at reagere.

- Vi opfordrer alle med viden omkring brud på dopingreglerne i fodbold til at indrapportere det til FA eller UK Anti-Doping (Ukad).

- Selv om tilfælde med doping i engelsk fodbold er meget sjældne, så har det høj prioritet for FA, at man finder og straffer alle, som tager præstationsfremmende stoffer, udtaler en talsmand for FA ifølge Skysports.

Indtagelse af kokain er et brud på dopingreglerne og kan straffes med op til to års karantæne ifølge The Sun.

Ifølge Sky Sport testede Ukad i den seneste sæson 5128 fodboldspillere.

Seks spillere leverede positive prøver, der var baseret på rekreative stoffer, som eksempelvis kan være marihuana og cannabis.