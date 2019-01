Avis: Dansk cykeltalent afleverer positiv dopingprøve

Dansk cykelsport er ramt af en dopingsag.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen har en ung, dansk landsholdsrytter i 2018 afleveret en positiv dopingprøve i forbindelse med et udenlandsk løb i foråret.

Sagen bliver lige nu behandlet ved Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), der står for antidopingarbejdet i international cykelsport, skriver avisen.

Formand i Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, bekræfter til Jyllands-Posten, at der lige nu kører en sag ved CADF med en dansk rytter, der har afleveret en positiv dopingprøve ved et udenlandsk etapeløb.

- Rytteren er indtil videre suspenderet på alle landshold. Det er praksis, når man er blevet testet positiv for et medikament, som er på pluslisten.

- Men indtil der er en endelig afgørelse i sagen, kan vi ikke kommentere det yderligere, siger Henrik Jess Jensen til avisen.

Jyllands-Posten skriver, at avisen er bekendt med rytterens navn, og at den pågældende rytter er et meget stort talent, som ikke har kørt løb i efteråret.

Avisen oplyser ikke navn, køn eller alder på rytteren, men skriver "han" om personen i artiklen. Avisen oplyser også, at det ikke har været muligt at komme i kontakt med den pågældende rytter.

Ifølge Jyllands-Posten drejer det sig om stoffet methylhexanamin, som er et præstationsfremmende middel, der er forbudt at have i kroppen under konkurrencer.

Der foreligger endnu ikke en endelig afgørelse i sagen.

En rytter, som er testet positiv, har mulighed for at komme med en forklaring og få åbnet B-prøven inden endelig dom, men ifølge Jyllands-Postens oplysninger har den danske rytter indtil videre valgt at trække sagen i langdrag.

Tidligere har atleter fået karantæne i alt imellem seks måneder og fire år for at have stoffet i kroppen under konkurrencer.

Hos Anti Doping Danmark (ADD) bekræfter direktør Michael Ask, at han er bekendt med sagen, som kører i CADF, hvorfor det kun er den organisation, der kan kommentere sagen.

Repræsentanter fra både DCU og ADD har på et møde ifølge avisen opfordret rytteren til at tilstå eller forklare sagens rette sammenhæng.

Ifølge avisen har rytteren bedt om at få karantæneperioden sat i gang, selv om han ikke har tilstået, fordi rytteren på den måde vil være i gang med at afsone en eventuel karantæne.