Autografer og ærlighed gør håndboldlandshold til folkeeje

Håndboldlandsholdet er et populært produkt. Det bidrager spillerne til ved at give noget af sig selv.

Godt 1,5 millioner tv-seere til en håndboldkamp mod upåagtede Saudi-Arabien. Og mere end 1,85 millioner til gruppekampen mod Norge få dage senere.

Herrelandsholdet i håndbold, der fredag spiller VM-semifinale mod Frankrig, er i en klasse for sig, når det kommer til at sælge varen på tv ved slutrunder hver januar.

Det har det igangværende VM på hjemmebane været endnu et bevis på.

- Vi har oplevet en enormt stor interesse for Danmarks kampe, men det havde vi også forventet, for holdet er voldsomt populært, siger Frederik Lauesen, der er sportschef på TV2.

Han oplyser, at seertallene er "væsentligt højere" end dem, man oplevede ved håndboldkvindernes EM i december.

- Hjemmebanen gør også noget for interessen, og for det andet har herrerne i en årrække vundet mere end kvinderne. Dansk succes er det vigtigste parameter for, at sport bliver rigtigt stort i Danmark, siger han.

Men holdets personligheder og ageren i forhold til fans og seere er også en faktor, hvis man skal være en nations kæledægger.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det betyder meget. Håndboldlandsholdet er det mest folkelige, vi har. I interviews oplever man, at de er meget opsatte på at give folket noget tilbage for støtten, de får.

- De giver noget af sig selv, og det påvirker deres brand og popularitet. Har man været til en landskamp, vil man have set dem skrive autografer i lang tid efter kampen, eksemplificerer Frederik Lauesen.

Landsholdsspillerne tager autografskrivningen som en del af jobbet, fortæller Niklas Landin.

- Jeg er bevidst over for fans, som vi bruger meget tid på. Det er en god start at give autografer og ikke bare til de første ti, men også at få alle med.

- Jeg tror, at fansene sætter stor pris på, at vi stiller os op i timer efter en landskamp, siger Landin.

Til daglig spiller han i verdens største håndboldliga, Bundesligaen, som er sportens pendant til fodboldens Premier League i England, der er kendt for at være hermetisk lukket i forhold til fankontakt.

Men man skal passe på med at sammenligne sportsgrene, mener målmanden.

- Der er to forskellige verdener, og fodbold er meget større. Skulle fodboldspillere skrive autografer til alle, ville de aldrig komme hjem. Der er også en anden fankultur med nogle hardcorefans, man ikke ser i håndbold, siger Landin.

Playmakeren Rasmus Lauge mener, at seertallene understreger, at Danmark er en håndboldnation. Men han anerkender også, at han er en del af et populært hold.

- Et eller andet må vi gøre rigtigt. Om det er på banen eller uden for, må andre bedømme. Måske er det en kombination, siger Lauge.

Han vurderer, at håndboldspilleres dna er speciel, når det kommer til at give noget af sig selv.

- Jeg tror, at der i håndboldsporten er en intern forståelse, fordi vi på verdensplan ikke er så eksponerede som andre sportsgrene. Vi er afhængige af at give noget af os selv.

- Vi siger vores meninger og tør langt hen ad vejen stå ved anderledes holdninger, uden at vi er kontroversielle. Jeg tror, at folk igennem tv-skærmene kan mærke den ærlighed og seriøsitet. Det er vigtigt for forståelse imellem mennesker, siger Lauge.

Superstjernen Mikkel Hansen bidrager særligt gerne med indblik i spillet.

- Jeg vil hellere end gerne sidde og nørde håndboldsnak. Jeg vil give en forståelse for vores situation og en forståelse for håndbold, siger Mikkel Hansen.

Semifinalen mod Frankrig begynder klokken 17.30.