Australsk svømmehåb er testet positiv for doping

Shayna Jack er testet positiv for et ulovligt stof, skriver hun. Derfor trak hun sig kort før VM i Sydkorea.

Det 20-årige australske svømmehåb Shayna Jack er testet positiv for et ulovligt præparat. Den positive test var årsagen til, at hun uventet trak sig fra den australske trup kort før det igangværende langbane-VM i Sydkorea.

Det skriver hun i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Det er med stor sorg, at jeg måtte forlade holdet på grund af påstande om, at jeg havde indtaget et ulovligt stof. Jeg har IKKE indtaget stoffet med vilje.

- Svømning har været min passion, siden jeg var ti år gammel, og jeg ville aldrig med vilje indtage et stof, der ville bringe sporten i miskredit og min karriere i fare.

- Nu pågår der en undersøgelse, og jeg er sammen med min stab ved at finde ud af, hvordan stoffet kan være kommet i kontakt med min krop, skriver hun blandt andet.

Ved langbane-VM for to år siden i Budapest vandt hun fire holdkapmedaljer - to af sølv og to af bronze.

Shayna Jack skulle have været med ved det igangværende langbane-VM. Kort før VM trak hun sig af "personlige årsager", der altså nu har vist sig at være en positiv dopingprøve.

Beskeden om hendes afbud kom bag på det australske landsholds assistenttræner.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor hun har trukket sig. Hun forlod holdet, og det er vi åbenlyst skuffede over, men hun gjorde det af personlige årsager. Vi må respektere det, men der har ikke været nogen indikationer på, at hun ville trække sig, sagde assistenttræner Michael Bohl til Reuters 18. juli.