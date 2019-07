Australier spurter sig til første sejr i Touren

Der var australsk jubel i Tour de France onsdag, da australske Caleb Ewan kunne sætte kryds ud for etapevinder i Tour de France.

For første gang i karrieren lykkedes det for Lotto Soudal-rytteren at vinde i det store franske etapeløb, hvor han debuterer i år.

Det skete, da den 25-årige sprinter i en usædvanlig tæt afslutning besejrede Dylan Groenewegen med Elia Viviani lidt efter, da massespurten i Toulouse blev en realitet.

I den samlede stilling var der ingen ændringer, og Julian Alaphilippe er stadig i den gule førertrøje med 1 minut og 12 sekunder ned til Geraint Thomas, der er fire sekunder foran holdkammeraten Egan Bernal.

Astana-kaptajn Jakob Fuglsang var med feltet hjem, og han er efter tidstabet på 10. etape stadig 3 minutter og 22 sekunder efter den gule trøje.

Fuglsang er samlet nummer 15, og han avancerede en plads onsdag, da Giulio Ciccone kom senere i mål og raslede ned i den samlede stilling.

Rytterne skulle på cyklerne igen efter hviledagen tirsdag, og det skete med en relativt flad etape fra Albi til Toulouse.

167 kilometer skulle tilbagelægges inden den forventede massespurt, og fire ryttere brugte dagen til at stege i et udbrud, der med 60 kilometer igen havde omkring to minutter til feltet.

Det var Lilian Calmejane (Direct Energie), Stéphane Rossetto og Anthony Perez fra Cofidis samt Aimé De Gendt (Wanty).

Tilstedeværelsen i udbruddet betød, at Rossetto blev den rytter i feltet, der har siddet flest kilometer i udbrud i årets udgave af løbet.

De fire lykkeriddere blev dog holdt i kort snor, og feltet kørte udbruddet ind mod slutningen. Her forsøgte De Gendt sig med et sidste forsøg i et kontraangreb, inden han måtte give op, og den forventede massespurt blev en realitet.

Forinden opstod der dramatik, da et styrt hev blandt andre Nairo Quintana og Richie Porte i asfalten. Værst gik det dog ud over Niki Terpstra fra Direct Energie.

Hollænderen slog sig så meget, at han måtte udgå, mens Quintana og Porte kom op til feltet igen.

Med Terpstras skæbne blev det dermed et Tour-farvel for denne gang for den 35-årige profil, der tidligere i karrieren har vundet monumenterne Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

Torsdag venter en bjergetape fra Toulouse til Bagnères-de-Bigorre, hvor rytterne skal tilbagelægge 209,5 kilometer.