Australier slår sig videre til muligt møde med Wozniacki

Caroline Wozniacki skal op mod en af de lokale publikumsfavoritter, hvis den danske tennisstjerne fredag slår sig videre i Australian Open.

I en af de første kampe på fredagens program sikrede Ashleigh Barty fra Australien sig adgang til fjerde runde ved at besejre Maria Sakkari fra Grækenland i to sæt - 7-5, 6-1.

Ved afslutningen af første sæt modtog Barty behandling. Tilsyneladende for et problem med en mavemuskel, men det lod ikke til at volde hende problemer resten af den 82 minutter lange kamp.

Caroline Wozniacki møder fredag eftermiddag lokal tid den russiske stjerne Maria Sharapova.

Vinderen af den kamp skal i næste runde møde Ashleigh Barty, der er seedet som nummer 15 i turneringen.