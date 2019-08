Legenden Carl Lewis ønsker ligeløn for mænd og kvinder. Han langer samtidig ud efter Donald Trump.

Den amerikanske atletiklegende Carl Lewis, der har vundet ni OL-guldmedaljer, ønsker, at kvindelige atleter får den samme løn som deres mandlige modstykke.

Det siger han ved en pressekonference mandag i Perus hovedstad Lima, hvor han også langer ud efter den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Vi har en racistisk præsident, der er fordomsfuld og kvindehader. Han tænker kun på sig selv.

Carl Lewis mener, at amerikanerne har en stor udfordring foran sig. Men kampen skal efter den tidligere supersprinters mening tages, selv om Trump gør det svært for kvinderne i USA.

- Det betyder ikke, at vi ikke kan kæmpe for, hvad der er rigtigt for folket, siger Carl Lewis ifølge nyhedsbureauet AP.

Carl Lewis, der er tidligere verdensrekordholder på 100 meter, skal overrække medaljer i 100 meter og længdespring ved Pan American Games i Lima.

Hvis det ikke havde været hans mor, var Carl Lewis aldrig begyndt til atletik.

- Hvis jeg ikke havde en stærk kvinde i mit liv, ville jeg ikke være, hvor jeg er i dag, siger Carl Lewis.

Carl Lewis mor deltog ved de første Panamerikanske lege i Buenos Aires i 1951.

Det amerikanske atletiklandshold har længe forsvaret retten til lige rettigheder for mænd og kvinder.

Tidligere har spillerne fra det amerikanske kvindelandshold i fodbold lagt sag an mod U.S. Soccer Federation (det amerikanske fodboldforbund, red.), fordi kvinderne ikke får samme løn som de mandlige fodboldspillere.