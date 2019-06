Atletikforbund fastholder udelukkelse af Rusland

Russiske atletikudøvere skal fortsat være afskåret fra at stille op for Rusland ved internationale stævner.

Russiske atletikudøvere kommer ikke tilbage på den internationale scene under russisk flag foreløbig.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) fastholder den udelukkelse af russiske udøvere, som blev indført i 2015, fordi der var fundet beviser for statsstøttet doping af sportsfolk i landet.

Nordmanden Rune Andersen, der er leder af specialgruppen for dopingspørgsmål i IAAF, oplyser til nyhedsbureauet AFP, at han anbefaler at fastholde karantænen.

Ifølge AFP er man i det internationale forbund bekymret for, om russerne er begyndt at falde af på den i forhold til at rette op på mangler i landets dopingbekæmpelse.

IAAF's overvågningsenhed, Athletics Integrity Unit, er i gang med en undersøgelse af, om Ruslands Atletikforbund (Rusaf) har været med til at dække over højdespringeren Danil Lysenkos dopingforseelse.

Lysenko blev sidste år udelukket for ikke at indgive whereabout-oplysninger.

- Ruslands genindtrædelse kommer ikke på tale, mens den undersøgelse pågår, siger Rune Andersen.

- Derudover er specialgruppen opmærksom på anklager om, at udelukkede trænere og læger fortsat arbejder med russiske udøvere.

- Hvis det er tilfældet, rejser det spørgsmålet, om Rusaf er i stand til at håndhæve dopingkarantæner, og om alle atleter har taget den nye antidopingkultur til sig, siger Rune Andersen.