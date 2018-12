Atletikforbund fastholder udelukkelse af Rusland

Der bliver fortsat ingen indbydelse til russiske atletikudøvere, når der i 2019 indbydes til atletikstævner.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har valgt at opretholde udelukkelsen af Det Russiske Atletikforbund og alle landets atletikudøvere fra al international atletik, meddeler IAAF ifølge nyhedsbureauet AFP.

IAAF-toppen var tirsdag samlet i Monaco for blandt andet at diskutere emnet, og konklusionen blev, at russerne fortsat ikke har vist sig værdige til at komme tilbage i varmen.

Rusland har lavet tiltag for at komme dopingproblemet til livs, men på to afgørende punkter mangler IAAF fortsat at se russisk samarbejdsvilje.

Ifølge norske Rune Andersen, der leder IAAF's enhed i Rusland, vil landet fortsat ikke udlevere testresultater fra perioden 2011-2015 fra det laboratorium i Moskva, hvor dopingsvindlen angiveligt har fundet sted.

Derudover skal Rusland betale IAAF's omkostninger i forbindelse med den langvarige dopingskandale, men dette har russerne heller ikke gjort.

I slutningen af 2015 afslørede den meget omtalte McLaren-rapport fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) omfattende og statsstøttet doping i Rusland.

Det fik i første omgang IAAF til at udelukke Rusland fra al international atletik, og det er russerne altså stadig.

Skandalen spredte sig til også at omfatte andre atleter end atletikudøvere, men Den Internationale Olympiske Komité (IOC) valgte alligevel ikke at udelukke Rusland som nation til sommer-OL i Rio de Janeiro.

IOC lod det være op til de enkelte internationale specialforbund, om russiske atleter i de givne idrætsgrene måtte stille op ved OL.

Rusland blev til gengæld udelukket fra vinter-OL tilbage i februar, men IOC tilbød russere, som ikke var fedtet ind i dopingskandalen, at stille op under neutralt flag.