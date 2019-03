Atletikchef vil have fest og motionister til cross-VM

Fire kenyanske verdensmestre er til start, når området omkring Moesgaard Museum i Aarhus lægger terræn til cross-VM lørdag.

Dansk Atletik Forbund (DAF), som er arrangør, er glade for, at de i løbekredse store navne har meldt deres ankomst, men i virkeligheden går forbundet mere op i at skabe en gedigen fest på ruten.

Det forklarer direktøren for DAF, Jakob Larsen.

- Vi er egentlig ikke så optaget af, hvem der kommer. Der kommer nogle, og den hurtigste bliver verdensmester. For os er det rigtig, rigtig vigtigt at skabe en fest, siger han og glæder sig til et festligt kenyansk indtog.

- Så at der kommer kenyanske løbere, og at det fører til, at der kommer en bus med kenyanske supportere, det er det, som det handler om, for så får vi en fest.

DAF har været meget bevidste om, at verdens stærkeste nation inden for langdistanceløb, Kenya, også har ekstremt medlevende fans. Og derfor tog man alternative metoder i brug for at sikre sig, at fansene kom.

- Det startede med, at vi tog fat i den kenyanske ambassadør for Danmark. Han sidder i Stockholm. Og via den kontakt er det mundet ud i, at der er blevet etableret busture til Aarhus. Der kommer en bus eller to med kenyanske supportere, siger Jakob Larsen.

Til VM i halvmaraton i 2014 i København var der total udsolgt med 30.000 løbere - både eliteløbere og motionister.

Ved at lokke VM i cross til Danmark håber DAF, at man i mindre målestok kan få flere folks øjne op for terrænløb.

- En del af spørgsmålet er jo også: "Kan man åbne naturen som arena for løb?". Og det er vel at bemærke motionsløb, vi tænker. Det er for tidligt at sige, om det lykkes, siger DAF-direktøren, der forventer i omegnen af 2000 motionister lørdag.

De sendes ud på VM-ruten, når eliteløberne er i mål.

Forbundet har selv lagt i omegnen af den ene million kroner af de i alt 15 millioner kroner, som budgettet til arrangementet lyder på.

Men kommer investeringen så til at kaste en dansk medalje af sig?

Nej, er det oplagte svar.

- Der er ikke nogen af dem, som kommer til at vinde medalje. Det skal vi ikke regne med. Men de får mulighed for at løbe mod det bedste, verden har at byde på, så de kan se, hvor de står. Og det er vigtigt, siger Jakob Larsen.

Danmarks bedste placering ved VM i cross til dato er en 14.-plads.