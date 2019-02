Atlético-stoppere fælder Juventus i VAR-drama

Atlético Madrid vandt 2-0 hjemme over Juventus, som to gange blev reddet af VAR-kendelser.

Cristiano Ronaldo var tilbage i Madrid for en stund. Denne gang som angriber for Juventus i Champions League-kampen ude mod Atlético Madrid.

Det blev dog aldrig en stor fodboldaften for den tidligere Real Madrid-stjerne, som sammen med Juventus tabte 0-2 i den første af to ottendedelsfinaler mellem de to klubber.

Atlético-stopperne Juan Gimenez og Diego Godin scorede målene sent i kampen efter henholdsvis 78 og 83 minutter.

Gimenez scorede til 1-0 på en løs bold i feltet. Juventus-spillerne brokkede sig over et manglende frispark til Leonardo Bonucci, som faldt til jorden i en duel, men dommeren verfede protesterne af vejen.

Fem minutter senere fik Godin sparket bolden i mål fra en spids vinkel, og bolden snittede sågar Ronaldo på vej i mål.

To gange tidligere i kampen var Juventus blevet reddet af videoteknologien VAR, hvor sekvenser blev set grundigt igennem i langsom gengivelse.

Men ingen af gangene faldt kendelserne ud til spaniernes fordel, så Juventus slap med skrækken.

Første gang var, da bolden ramte Juventus-angriberen Mario Mandzukic i feltet, men det blev vurderet til at være tilfældigt.

Anden gang var, da den indskiftede Atlético-angriber Alvaro Morata headede bolden i mål, men spanieren blev forinden vurderet til at have skubbet Juventus-stopperen Giorgio Chiellini omkuld.

Juventus havde generelt bolden mest, men var kun farlige i få situationer.

Som da Ronaldo efter fem minutter havde et nærgående forsøg på frispark.

Atlético Madrid-angriberen var også farlig i den anden ende. Griezmann havde et velplaceret frispark, som Juventus-keeper Wojciech Szczesny tog sig af.

Angrebskollega Diego Costa var også alene med Szczesny, men Atlético-angriberen skød forbi stolpen med et forbløffende skævt spark.

Derudover forsøgte Griezmann sig med et delikat lob, som Szczesny akkurat fik verfet på overliggeren, inden Chiellini lossede bolden ud af farezonen.

Der blev dog kun scoret de to mål, og 0-2-nederlaget gør det meget svært for Juventus at gå samlet videre til kvartfinalen, når der er returkamp i Torino 12. marts.

I den kamp har tre spillere karantæne. Diego Costa og midtbanespilleren Thomas Partey er ude for Atlético, mens backen Alex Sandro skal afsone en karantænedag for Juventus.