Atlético kommer godt i gang efter Griezmann-æra

Atlético skulle sent søndag forsøge at levere fra første fløjt efter en sommer, hvor klubben sagde farvel til stjernen Antoine Griezmann.

Det lykkedes for træner Diego Simeones tropper, som hjemme slog Getafe 1-0 i Primera Division.

Griezmann skiftede til FC Barcelona denne sommer, hvorefter Atlético svarede igen ved at lægge omkring 940 millioner kroner i Benfica for den kun 19-årige portugiser João Félix.

Atlético sagde også farvel til profiler i defensiven, hvor rutinerede Diego Godin samt Filipe Luís og Lucas Hernández alle er væk.

Ind er kommet brasilianerne Renan Lodi og Felipe, og på højre back hentede klubben engelske Kieran Trippier i et ganske opsigtsvækkende køb i Tottenham.

Netop Trippier slog til efter godt 20 minutter, da han sendte et flot indlæg ind fra højre side, hvor Alvaro Morata steg til vejrs og headede Atlético på 1-0.

Kort efter blev Getafe reduceret til ti mand, da Jorge Molina sparkede Atléticos Thomas ned og fik direkte rødt kort.

Nyindkøbte Lodi blev præsenteret for sit andet gule kort tre minutter før pausen, og så var også hjemmeholdet reduceret til ti spillere til anden halvleg.

Her misbrugte Morata et straffespark efter 56 minutter efter et flot soloridt fra den nye stjerne Félix, der senere måtte lade sig udskifte med en skade.

Det brændte straffespark var tæt på at blive dyrt for hjemmeholdet.

I det 86. minut ramte Getafes Angel Rodriguez stolpen efter et flot skud uden for feltet.

Tættere kom det mindre Madrid-hold ikke, og derfor får Atlético en perfekt start på sæsonen.

Sevilla var uden danske Simon Kjær i truppen, da det i Barcelona blev 2-0 over Espanyol, efter at danskeren for nylig scorede i en testkamp.

Real Betis tabte hjemme 1-2 til Valladolid.

Fredag tabte FC Barcelona ude med 0-1 mod Bilbao, mens Real Madrid lørdag vandt 3-1 ude mod Celta Vigo.