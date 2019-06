Atletico-direktør i medie: Griezmann skal til Barcelona

Antoine Griezmann skifter til FC Barcelona, siger direktøren i Atlético Madrid i et spansk radiointerview.

Stjernespilleren Antoine Griezmann har endnu ikke offentliggjort sin nye klub, og det har klubben heller ikke.

Ifølge Atletico Madrids direktør er der dog ingen tvivl om, at franskmanden skal til FC Barcelona.

Det udtaler Miguel Ángel Gil Marín ifølge en artikel onsdag i den spanske sportsavis Sport, som citerer direktøren fra et spansk radiointerview.

- Jeg ved præcist, hvor han skal spille. Det har jeg vidst siden marts. Det er Barcelona, udtaler Miguel Ángel Gil Marín ifølge Sport til Radio Estadio.

Den 28-årige franske angriber har været en stor profil i Atlético, siden han skiftede fra Real Sociedad i 2014.

Kort før sæsonafslutningen meddelte Griezmann så, at han stopper i Atlético og skifter klub til næste sæson.

Det kunne Griezmann melde ud, da han har en frikøbsklausul, som er ganske udbredt i spanske fodbold, og givetvis var klar over, at en anden klub ønskede at indfri klausulen.

Atlético og Griezmann har ellers kontrakt med hinanden frem til 2023, men Griezmann kan købes fri for 120 millioner euro (cirka 896 millioner kroner).