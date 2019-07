Atlético Madrid vil tage strid om Griezmann-salg til Fifa

Atlético Madrid holder fast i, at FC Barcelona ikke har indfriet Antoine Griezmanns frikøbsklausul.

Stjerneangriberen blev fredag præsenteret som ny Barcelona-spiller, og Griezmanns nye arbejdsgiver meddelte i den forbindelse, at man havde indfriet franskmandens frikøbsklausul på 120 millioner euro, eller hvad der svarer til lidt under 900 millioner danske kroner.

Men ifølge Atlético Madrid lød Griezmanns frikøbsklausul på 200 millioner euro, og hovedstadsklubben har derfor planer om at klage til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det skriver spanske medier lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge mediet AS mener Atlético Madrid, at både Barcelona og Antoine Griezmann bør straffes.

Atléticos anke går på, at aftalen mellem Griezmann og Barcelona blev forhandlet på plads, før franskmandens frikøbsklausul gik fra 200 til 120 millioner euro, hvilket skete 1. juli.

- Atlético Madrid mener, at kontraktens udløb skete før slutningen af sidste sæson, skrev klubben i en udtalelse fredag.

Det var bestemt ikke nogen overraskelse, at netop Barcelona blev Griezmanns nye klub.

For to måneder siden annoncerende franskmanden, at han ville stoppe i Atlético Madrid efter sæsonen. Og hurtigt blev det slået fast, at Barcelona var den nye destination. Men skiftet blev altså først officielt fredag.

Griezmann har spillet i Atlético Madrid siden sommeren 2014. Her kom han til fra Real Sociedad. Som senior har Griezmann faktisk kun spillet i spanske klubber.

I 2016 var han topscorer ved EM-slutrunden i Frankrig med seks mål, mens han ved VM-slutrunden sidste år i Rusland var en nøglefigur, da franskmændene vandt slutrunden.

Griezmann scorede i alt 133 mål i sine fem sæsoner i Atlético Madrid. Med klubben vandt han blandt andet Europa League, mens han også har spillet Champions League-finale med Madrid-klubben.