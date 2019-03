Diego Simeones vilde jubel i forbindelse med en Atlético Madrid-scoring mod Juventus i Champions League koster nu den argentinske cheftræner en bøde.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har bedt Simeone om at betale 20.000 euro, der svarer til lidt under 150.000 danske kroner, for at udvise upassende opførsel.

Det skete, da Atlético-stopperen Jose Gimenez bragte spanierne sig på 2-0 i den første af to ottendedelsfinaler mellem de to hold, skriver nyhedsbureauet AP.

Diego Simeone fejrede målet ved at vende sig mod egne fans og tage sig til skridtet, mens han jublede over den vigtige scoring.

Argentineren forklarede i første omgang, at han ville illustrere sit mod ved at foretage udskiftninger på holdet.

To dage senere undskyldte han, men det forhindrede ikke Uefa i at tage sagen op.

Returopgøret mellem Atlético Madrid og Juventus spilles 12. marts i Torino.