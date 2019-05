Atalanta og Inter tager CL-pladser foran Milan

Trods en udesejr over Spal blev AC Milan sorteper søndag aften i spillet om de sidste italienske pladser i næste sæsons Champions League.

Her betød sejre til både Atalanta og Inter således, at de to klubber satte sig på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i Serie A efter sidste spillerunde.

De to pladser giver adgang til gruppespillet i Champions League, hvor Juventus og Napoli for længst har sikret sig adgang.

Det er førte gang, at Atalanta skal spille i Champions League.

- At kvalificere sig til Champions League er noget, vi ikke tidligere har kunnet drømme om. Det er aldrig sket før, og det er noget, vi har gjort på en meget ansvarlig måde, siger træner Gian Piero Gasperini til Sky Sport Italia ifølge bold.dk.

På femtepladsen får Milan direkte adgang til gruppespillet i Europa League, mens AS Roma sluttede på sjettepladsen og får lov at spille med i kvalifikationen til Europa League.

Milan slog Span 3-2 og var foran 2-0 efter første halvdel af første halvleg, men hjemmeholdet udlignede, inden Franck Kessie på et straffespark sørgede for sejren.

Den kunne dog ikke bruges, da Atalanta slog Sassuolo, der fik to udvisninger, 3-1. Atalanta havde hjemmebane i opgøret, men det blev spillet på Sassuolos bane, fordi Atalantas hjemmebane er under ombygning.

Sassuolo kom foran, men Duvan Zapata udlignede ti minutter før pausen. I anden halvleg scorede Atalanta to gange og nåede op på 69 point ligesom Inter, mens Milans sejr betød, at milaneserne sluttede sæsonen på 68 point.

Det hele bølgede frem og tilbage, som scoringer løb ind i de forskellige kampe, og Inter så længe ud til at trække nitten.

Balde Keita bragte Inter foran 1-0, men Empoli udlignede, og først ni minutter før tid sørgede Radja Nainggolan for sejrsmålet til 2-1, og dermed var fjerdepladsen en realitet.

For Empoli betød nederlaget, at klubben rykker ud af Serie A med 38 point ligesom Genoa, der uden Lukas Lerager spillede 0-0 mod Fiorentina, der var uden Christian Nørgaard.

Frosinone og Chievo er de to øvrige hold, der rykker ud, men det var en realitet inden sidste spillerunde.

Træner Massimiliano Allegri sluttede fem års arbejde i spidsen for Juventus med at lide et nederlag, da Sampdoria hjemme besejrede mesterholdet 2-0.

Målene blev scoret af Grégoire Defrel og Gianluca Caprari, mens 36-årige Fabio Quagliarella ikke kom på scoringstavlen, men han slutter alligevel sæsonen som italiensk topscorer med sine 26 mål.

Lazio tabte ude 1-3 til Torino, efter at Lazio har vundet pokalturneringen og dermed allerede var klar til Europa League i næste sæson.

Lazio sluttede på ottendepladsen efter netop Torino.