Atalanta lejer landsholdsanfører Simon Kjær i Sevilla

Den erfarne stopper Simon Kjær skifter til Atalanta efter to sæsoner hos den spanske klub Sevilla.

Anføreren for det danske fodboldlandshold, Simon Kjær, skifter til Serie A-klubben Atalanta på en lejeaftale.

Det skriver Atalanta på sin hjemmeside, og Sevilla bekræfter også aftalen.

Kjær skiftede for to år siden fra tyrkiske Fenerbahce til Sevilla, men i denne sæson har danskeren ikke været en del af holdet i den spanske klub.

Atalanta får i første omgang gavn af midtstopperen i resten af indeværende sæson, men klubben har sikret sig en købsoption i kontrakten.

Skiftet betyder samtidig, at danskeren får mulighed for at spille Champions League, da Atalanta med en tredjeplads i Serie A i den forgangne sæson sikrede sig adgang til den prestigefyldte klubturnering.

I Champions League er Atalanta i gruppe med Manchester City, Shakhtar Donetsk og Dinamo Zagreb.

I første omgang står den dog på landsholdsfodbold for 30-årige Kjær. Han er en del af den trup, som landstræner Åge Hareide har udtaget til de kommende kampe i EM-kvalifikationen mod Gibraltar og Georgien.

Simon Kjær har spillet i alt 89 landskampe siden debuten mod Sverige i 2009 under Morten Olsen. I 2016 blev han udnævnt til anfører, da Åge Hareide tiltrådte.

Kjær har også klubberne FC Midtjylland, Palermo, AS Roma, Wolfsburg og Lille på cv'et.

I Atalanta får han nummer fire på ryggen. Han bliver desuden kollega til Jens Bangsbo, der er teknisk træner i klubben.

Kjær er den tredje Sevilla-spiller, som Atalanta har tilknyttet i sommerens transfervindue. Også angriberen Luis Muriel og venstrebacken Guilherme Arana har taget turen fra Andalusien til Bergamo.

Atalanta har fået en blandet start på sæsonen. I første runde hentede klubben en 3-2-sejr ude over Spal, men søndag løb Atalanta ind i et nederlag til Torino med samme cifre på hjemmebane.

Atalantas næste opgave er udekampen mod Genoa, der har Kjærs landsholdskolleger Lukas Lerager og Lasse Schöne i truppen. Kampen spilles 15. september.