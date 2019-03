Astralis-træner jubler over holdets tredje majortrofæ

Det danske e-sportshold Astralis triumferede igen i verdens største turnering i Counter-Strike søndag.

Her sejrede Astralis i majorturneringen IEM Katowice med en suveræn finalesejr over finske Ence, der blev besejret 2-0 i baner.

Astralis vandt første bane 16-11, og finnerne kunne intet stille op i anden bane, som Astralis vandt 16-4.

Dermed genvandt Astralis turneringen, og holdet har nu i alt vundet en majorturnering tre gange.

- Det er så stort det her. At vinde en major for tredje gang på bare to år. Vi er så mange mennesker, der har arbejdet så hårdt for det her, så det føles så fantastisk, at vi er i stand til at tage titlen.

- Jeg er så enormt stolt over mine drenge. De har arbejdet så hårdt for det her og fortjener virkelig al den ros, jeg kan give dem, siger træner Danny "Zonic" Sørensen i en pressemeddelelse.

Sejren søndag kastede 3,3 millioner kroner af sig i præmiebonus, og sejren i Katowice var den første turneringssejr i 2019 for Astralis, der i finalen i Buypower Masters tabte til Team Liquid tidligere i år.

Samtidig markerede trofæet indledningen på denne sæsons grand slam-jagt, som kan kaste en bonus på yderligere én millioner dollar (cirka 6,5 millioner kroner) af sig.

- Det føles fuldstændig fantastisk. Vi har arbejdet så sindssygt hårdt for det her - os spillere, vores træner og vores store team bag os - så det er bare en kæmpe forløsning at vinde vores tredje major på bare to år - og så tilmed to i træk, siger Nicolai "Device" Reedtz, der er spiller for Astralis.

I 2018 stillede holdet op i 17 store turneringer og sejrede i ti af dem.

Derudover blev Astralis det første hold nogensinde til at vinde en Intel Grand Slam-titel.

Sammen med grand slam-bonussen vandt holdet præmiepenge for mere end 3,6 millioner dollar (svarende til næsten 24 millioner kroner) i 2018.