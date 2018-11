Astralis tager sæsonens ottende store titel med sejr i Texas

Det danske Counter-Strike-hold Astralis tilføjede natten til mandag endnu en stor titel til sit i forvejen imponerende trofæskab.

Astralis tog således sejren ved den sjette udgave af ECS Finals i Arlington, Texas. Danskerne besejrede det brasilianske hold MIBR med 16-14 i første bane, Inferno, og 22-20 efter overtid i anden bane, Overpass.

Det er danskernes ottende store titel i ti finaler i denne sæson. Med finalesejren indkasserer Astralis 1,64 millioner kroner.

I finalen var første bane tæt det meste af vejen - dog hele tiden med et lille overtag til Astralis, der blandt andet var foran med 14-10. MIBR fik reduceret til 14-13, inden Astralis igen viste klassen og vandt med 16-14.

I anden bane stod det danske hold med ryggen voldsomt mod muren. Brasilianerne bragte sig således foran med 15-11. Dermed havde de blot brug for at vinde en enkelt runde for at vinde banen.

Astralis formåede dog at vende resultatet og tvinge opgøret ud i overtid. Og her sejrede de altså med 22-20.

Det er langtfra første gang, at danskerne leverer et stort comeback. Ifølge Astralis-spilleren Peter "dupreeh" Rasmussen er det blandt andet et udtryk for stor mental styrke på holdet.

- Vi tænker altid, at vi kan gøre det, og vi har vist mange gange før, at vi kan komme tilbage. Det handler bare om at holde hovedet højt.

- Vi har arbejdet meget med det mentale. Vi har bevist, at vi altid kan vinde uanset hvad. At kunne komme tilbage på den måde er noget af det sværeste at mestre, så det er en vigtig egenskab, siger Peter "dupreeh" Rasmussen til DR efter sejren i Texas.

Astralis rangerer som verdens bedste Counter-Strike-hold.