Astralis skal tage første skridt mod at overgå rekordår

Når man henter ti trofæer og sætter rekord efter rekord i en sæson, så sætter man barren højt for, hvad der bliver forventet næste år.

Det er de forventninger fra fans såvel som spillerne selv, som det danske Counter-Strike-hold Astralis er oppe imod i 2019.

Holdet var uden sammenligning verdens bedste sidste år, og fra onsdag indleder de fem danskere jagten på endnu en historisk sæson.

Den første af de to årlige major-turneringer, de største turneringer på Counter-Strike-scenen, er i gang i polske Katowice, og Astralis skal onsdag i aktion for første gang.

Danskerne er favoritter, men minderne fra sidste års første major er ikke gode. Holdet floppede fælt, en spiller blev skiftet ud, men derfra indtog Astralis verdensscenen og var nærmest urørlige resten af året.

Netop erfaringerne fra 2018 er meget værdifulde, mener holdets træner, Danny "Zonic" Sørensen.

- Vi har prøvet det hele i major-sammenhæng. Den store nedtur og de store opture. Der er ingen tvivl om, at det giver os en særlig mental styrke til majoren (i Katowice, red.), siger han.

Astralis har indtil videre kun spillet en enkelt større turnering i 2019. Det var iBuypower Masters, hvor det blev til et nederlag i finalen mod Team Liquid.

Selv om holdet altid stiller op for at vinde, så er sæsonens første, store mål majoren i Katowice.

- Siden vi kom tilbage fra pausen for godt halvanden måned siden, har vi fokuseret benhårdt på at blive klar.

- Det har blandt andet involveret flere bootcamps, mange samtaler internt på holdet samt med vores performance team, siger Danny "Zonic" Sørensen.

Niveauet fra 2018 skal ikke blot findes frem igen. Det skal højnes, hvis førerpositionen skal beholdes.

- Den præstation, vi leverede i 2018, er selvsagt svær at replicere og i endnu højere grad, hvis vi ikke konstant forsøger at være et eller flere skridt foran vores modstandere, siger stjernespilleren Nicolai "Device" Reedtz.

- Det kommer vi kun ved konstant at fokusere på opgaven foran os.

Som klassens førerhund er kun fornyelse en gangbar vej til at holde sig i front, men at være den jagede førerhund generer på ingen måde Astralis.

- Det er fedt. Det er jo positionen, man vil have som professionel udøver. Og så holder det en til ilden, fordi man ved, at alles øjne er på én, siger Nicolai "Device" Reedtz.

- Mange håber, vi taber, når vi spiller, fordi vi har været så dominerende, og så er det bare fedt at sejre og ikke mindst at mærke støtten fra vores fans over hele verden.

Hele e-sportsverdenen venter på at se, om Astralis kan fortsætte med at skovle trofæer ind i rekordtempo. Mange mener, det bliver umuligt, men ikke holdet selv.

- Det er absolut muligt, men jeg ville også være naiv, hvis jeg påstod, det ikke ville blive svært. Vi tror alle sammen på den nuværende konstellation, og vi har stor tiltro til vores performance-model, siger Nicolai Reedtz.

Præmiepuljen i Katowice lyder på en million dollar (svarende til 6,6 millioner kroner). Astralis kan indkassere halvdelen, hvis det ender i triumf.