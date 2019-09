Astralis-profil fejrede fødselsdag med trofæ og MVP-pris

Det var Astralis fjerde Major-titel og den tredje i træk, da det danske Counter Strike-hold kunne trække sig sejrrigt ud af majoren i Berlin søndag.

Holdet vandt i overbevisende stil over en af turneringens overraskelser Avangar fra Kasakhstan.

Turneringens bedste spiller blev Nicolai "Device" Reedtz, som med en tredjeplads er den Astralis-spiller med den højeste placering på verdensranglisten.

På finaleaftenen kunne "Dev1ce" ud over triumfen bag skærmen også fejre sin 24-års fødselsdag samt en samlet præmiesum til holdet på 3,4 millioner kroner. Der er heller aldrig et hold, der har vundet tre majors i træk.

- Vi er - i min optik - ikke helt verdens bedste hold endnu. Liquid har vundet mange turneringer og er et sindssygt godt hold. Så vi skal stadig vippe dem af tronen og slå dem nogle flere gange, siger Nicolai "Dev1ce" Reedtz til TV2 Sport.

- Der er selvfølgelig blod på tanden. Vi har et travlt efterår og mange turneringer, der skal vindes, lyder det.

Netop amerikanske Liquid, som er nummer 1 på verdensranglisten, fik ørerne i maskinen af Astralis i kvartfinalen. Danskerne, som er nummer fire i verden, har haft svært ved at få has på amerikanerne det seneste stykke tid.

- Vi gik ind til den her turnering som undertippede. Vi havde en forventning om at ende i top 8, men efter kvartfinalen mod Liquid, følte vi os godt tilpas. derefter vidste vi, at vi havde, hvad der skulle til for at vinde det hele, siger Nicolai "Dev1ce" Reedtz til HLTV.

Astralis skal i ilden igen 26. september i New York ved turneringen ESL One. I over et år i træk lå det danske hold nummer 1 på verdensranglisten.