Astralis henter dansk FIFA-stjerne og starter nyt hold

Astralis Group, der er selskabet bag Counter Strike holdet Astralis, har startet et nyt FIFA-hold kaldet Future FC.

Den første spiller i folden er Fatih Üstün, der endte i top fire ved verdensmesterskabet i fodboldspillet Fifa i 2019.

- Jeg har savnet at spille på et dansk hold og et sted, hvor jeg kan føle mig hjemme. Setuppet bag holdet går meget op i performance og branding, og det gør jeg også selv, siger Fatih Üstün.

- Jeg føler, at jeg har et kontor herovre. Når jeg står op, kan jeg tage herover og sørge for, at jeg kan spille i trygge rammer, fortæller han.

Fatih Üstûn håber, at det kan gøre ham til verdensmester, når det nye Fifa-20 spil udkommer.

Han har spillet i E-superligaen, hvor han har tørnet ud for AGF og FC Helsingør.

Han er hentet fra Mesut Özils hold ved navn M10, og det var under den organisation, at han deltog som eneste dansker ved det seneste verdensmesterskab. Officielt kan han kalde sig Future FC spiller fra 1. oktober.

Træningen før var meget selvstændig. Han skulle selv sørge for sin træning hjemme fra fjernsynet i soveværelset. Han håber, at en mere struktureret dag kan gøre ham til en bedre spiller.

Aftalen er også bedre økonomisk end hos Mesut Özils hold.

- Det er ikke pengene, der motiverer mig til at spille. Det er det med at vinde titler og VM, som motiverer mig, siger han.

Direktør i Astralis Group Nikolaj Nyholm ser også et stort forretningsmæssigt potentiale.

- Når vi tager Fifa ind nu, er det, fordi vi ser et voldsomt potentiale indenfor vores kerneforretning. Det er et spil, der som League of Legends og Counter Strike sandsynligvis vil være endnu større om 10 og 20 år, siger Nikolaj Nyholm i en pressemeddelelse.