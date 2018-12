Astralis gør rent bord og runder året af med sejr

Det danske e-sportshold Astralis vandt lørdag sæsonens tiende store titel i computerspillet Counter-Strike.

I finalen i Blast Pro Series i Lissabon vandt danskerne efter lidt startproblemer over det ukrainske hold Navi med 7-16, 16-9, 16-4. Det danske hold vandt alle sine kampe i Lissabon.

Dermed fulgte Astralis sidste uges indbringende triumf i Odense op med endnu en sejr.

Det danske hold gik ubesejret igennem gruppespillet op til finalen i Lissabon, og undervejs blev Navi slået klart med 16-9. I gruppespillet blev der spillet bedst af en bane, mens der i finalen blev spillet bedst af tre baner.

Nicolai "dev1ce" Reedtz, Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "gla1ve" Rossander, Emil "Magisk" Reif og træner Danny "zonic" Sørensen måtte hurtigt indse, at modstanden var hård i finalen.

Den første bane blev afgjort til ukrainsk fordel i overlegen stil med 16-7.

Baneskiftet gjorde Astralis godt. Midtvejs i anden bane vandt holdet fem runder i træk og skabte det afgørende hul. Banen endte 16-9.

I den tredje og afgørende bane om titlen var der lagt op til spænding, men det var der ikke meget af. Astralis vandt overlegent med 16-4 og gik dermed ubesejret igennem turneringen.

Tilbage i november var det Navi, der vandt finalen, da Blast Pro Series besøgte København.

Counter-Strike går kort sagt ud på, at et hold terrorister skal forsøge at plante en bombe, mens et hold antiterrorister skal forsøge at forhindre dem i det eller få desarmeret bomben.

Et hold kan også vinde ved at dræbe alle modstanderne i en runde. Der spilles først til 16 vundne runder i hver bane. Inden hver runde kan holdene købe våben for de penge, de har optjent.