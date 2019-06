Den tidligere verdensmester i badminton har lidt voldsomt af græspollenallergi gennem et stykke tid.

Kraftige astmagener fra græspollenallergi tvinger badmintonspilleren Viktor Axelsen til i sidste øjeblik at melde afbud til European Games, som begynder på fredag.

Den tidligere verdensmester har lidt voldsomt af græspollenallergi gennem et stykke tid og har igennem de seneste to uger været i behandling på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Desværre har behandlingen ikke afhjulpet Viktors astma, og han døjer stadig med hoste og vejrtrækningsproblemer. Derfor var der ingen anden udvej end at melde afbud med kort varsel.

- Jeg er virkelig frustreret over situationen. Jeg havde glædet mig til at komme afsted, og der var også meget vigtige point på spil i Minsk i forhold til OL-kvalifikationen.

- Men jeg er stadig ikke i nærheden af at kunne træne, endsige konkurrere på et fornuftigt niveau, og derfor er jeg nødt til at blive hjemme, siger Viktor Axelsen i pressemeddelelsen.

- Nu gælder det for mig om at komme ovenpå igen og få en god forberedelse frem mod VM i august, siger han.

I Badminton Danmark er sportschef Jens Meibom ked af det på Viktor Axelsens vegne.

- Det er mildest talt rigtigt træls for Viktor. Han døjede med astma sidste år på samme tid og er nu rigtigt hårdt ramt igen.

- Det er først og fremmest rigtigt synd for Viktor, og her på den korte bane handler det nu om, at han kommer af med hans gener og får det bedre.

- Og så skal han fortsætte sit forløb og samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, siger Jens Meibom.

Da lodtrækningen allerede har fundet sted, kan der ikke indkaldes en ny herresingle som erstatning for Viktor Axelsen.

I herresingle er Danmark dog fortsat repræsenteret ved Anders Antonsen.