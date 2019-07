Astana-læge: Fuglsang er sluppet uden brud

Jakob Fuglsang har fået et hårdt slag på venstre håndled, men er formentlig sluppet uden brud, oplyser Astanas holdlæge Serge Niamke.

Danskeren måtte tirsdag udgå af Tour de France efter et styrt mod slutningen af 16. etape. Det efterfølgende besøg i Tourens røntgenbil afslørede ingen brækkede knogler.

- Hans venstre hånd var meget hævet, og det så ud, som om den var brækket. Vi turde ikke løbe nogen risiko.

- Vi skal undersøge ham nærmere senere. Jakob er okay. Det er virkelig en skam for holdet, men han er okay, og det er det vigtigste, siger Serge Niamke.

Fuglsang blev umiddelbart efter styrtet tilset af løbslægen, og det var ham, der rådede Astana-kaptajnen til at opgive.

- Han diskuterede det kort med løbslægen. Han havde en stor, stor blodansamling på venstre hånd. Jakob skulle ikke løbe nogen risici.

- Lægen sagde, at han var nødt til at stoppe. Jakob havde ondt i hele kroppen, og det gav ingen mening at forsøge at fortsætte til mål.

- For ham er det en stor skuffelse, men det var den rigtige beslutning at stoppe, siger Serge Niamke.

Fuglsang så temmelig groggy ud på tv-billederne efter styrtet, men han har ikke pådraget sig en hjernerystelse.

- Der er ingen hovedskader, fastslår holdlægen.

Den uheldige dansker befinder sig tirsdag aften på holdets hotel i Nimes.