Astana-chef efter Fuglsangs exit: Nu skal vi bare til Paris

Det er et hårdt slag for Astana, at kaptajn Jakob Fuglsang har forladt Tour de France efter et styrt på 16. etape.

Holdet var udelukkende programmeret til at hjælpe den 34-årige dansker til en placering på podiet i Paris. Nu ligger den målsætning i ruiner.

- Nu er vores eneste mål at komme til Paris. Vi har stadig gode ryttere, Alexey Lutsenko, Omar Fraile, Pello Bilbao. Vi må se, hvad der er muligt rent taktisk, siger sportsdirektør Dimitriy Fofonov.

- Men holdet skal også være motiveret, for det har stor indflydelse på holdet, når kaptajnen er styrtet og ikke længere er med i løbet. Jeg har oplevet tidligere, at moralen dykker derefter.

- Man har arbejdet sammen, trænet sammen med ét mål for øje. Når det hele så falder sammen, er moralen helt sikkert ikke høj. Hverken for ledere eller ryttere. Der er langt til Paris nu, siger Fofonov.

Den sportslige leder er dog lettet over, at Fuglsang er sluppet fra styrtet uden brækkede knogler

- Det er en dårlig dag. Men det er gode nyheder, at han ikke har brækket noget. Det var et slemt styrt.

- Han var i en god position i front. Efter hvad jeg har hørt, var det en rytter fra Wanty, der styrtede lige foran ham. Det kunne han ikke undgå. Han kunne kun flyve fremad som Superman.

- Han har en stor blodansamling i venstre hånd. Han blev bange, for den er virkelig stor. Han har slået sig mange steder. Han ligner en mumie nu, siger Fofonov.

Onsdag mister Astana endnu en rytter. Med Fuglsangs exit er det nemlig også slut for Luis León Sanchez, der kæmper med rygproblemer.

- Sanchez blev skannet på hviledagen, og vi besluttede at presse ham igennem de to flade etaper for at hjælpe Jakob. Men nu giver det selvfølgelig ingen mening, siger Dimitriy Fofonov.