Assistentbrag på OKSon Park

FODBOLD: Når AC Odense søndag kl. 14.00 på OKSon Park møder FC København i oldboys-pokalfinalen, så står OB's to assistenttrænere over for hinanden.

Henrik Hansen spiller for AC Odense, mens OB's fysiske træner Janus Blond optræder for københavnerne, hvis hans læg holder. Blonds deltagelse har fået større betydning efter Lars Jacobsens afbud hos FCK på grund af en skade. AC Odense vandt for nylig en test mod OB med 3-0 i Ådalen.

Ellers ser de to trupper sådan ud:

AC Odense: Tom Sterobo, Anders Møller Christensen, Timmi Johansen, Kristian Kragh, Casper Kruse, Jens Mårtensen, Henrik "Farmer" Hansen, Henrik "Willow" Hansen, Kenneth Møller Pedersen, Claus Madsen, Claus Pedersen, Jesper Christiansen, Morten Bisgaard, Kenneth Andersen, Joachim Hansen, Michael G. Pedersen, Mikael Knudsen.

FCK: Janus Blond, Michael Gravgaard, Karsten Viborg, Mikkel Linnet, Thomas Villadsen, Thorkild Nielsen, Søren Martinussen, Kim Palm, Michael Strandquist, Lasse Lauth, Adam Geertsen, Lasse Lund Larsen, Daniel Jønsson, Dragan Bakovic.