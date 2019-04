Asgreen bliver nummer to i monument i Flandern

Kasper Asgreen (Quick-Step) leverede karrierens største bedrift søndag.

Her kørte den 24-årige dansker alene over målstregen som nummer to i Flandern Rundt, efter at italienske Alberto Bettiol (Education First) sekunder forinden havde sikret sig sejren i løbet.

Kasper Asgreen var særdeles aktiv mod slutningen af det største belgiske cykelløb, og han lå i et udbrud, der blev hentet, inden han forsøgte sig igen.

Her blev Kasper Asgreen også hentet, men da Bettiol lå til at vinde løbet med en jagtende gruppe efter sig, så stak Asgreen af fra den gruppe og kørte alene i mål i Oudenaarde.

Flandern Rundt afslutter Den Flamske Cykeluge og er et af fem monumenter i sæsonen.

Det er årets andet monument, og det største belgiske cykelløb, som Rolf Sørensen som den eneste danske rytter har vundet, hvilket skete i 1997.

Klassikeren bød søndag på 270,1 kilometer i kuperet terræn fyldt med brosten, og rytterne skulle i alt over 17 stigninger efter starten i Antwerpen søndag formiddag.

Kasper Asgreen kom afsted med Sep Vanmarcke (Education First) og Stijn Vandenbergh (AG2R), og de fik et hul med 50 kilometer igen.

Bagved jagtede feltet og flere grupper, og med 34 kilometer igen var feltet splittet op i mange mindre grupper.

Inde på Kruisberg/Oudestraat-stigningen kørte Skys Dylan van Baarle væk, og danskeren kom med, og de to ryttere havde 15 sekunder med 20 kilometer igen, men blev hentet.

Asgreen havde dog kræfter til endnu et forsøg, men det blev Alberto Bettiol (Education First), der fik hul og formåede at holde afstand til gruppen.

Med tre kilometer igen havde italieneren 20 sekunder, og bagude blev der ikke samarbejdet optimalt, og Bettiol kørte dermed alene i mål og vandt sin første sejr nogensinde i karrieren.

Niki Terpstras (Direct Energie) mulighed for at genvinde løbet blev forpurret med 156 kilometer igen, da hollænderen var involveret i et voldsomt styrt og måtte udgå.