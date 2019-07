Kasper Asgreen sad på store dele af fredagens 7. etape i front af Tour de France-feltet og holdt to forpinte udbrydere i kort snor.

Danskeren fik dog ikke en etapesejr til sit hold ud af anstrengelserne, da Quick-Step-sprinteren Elia Viviani på de sidste meter blev henvist til sjettepladsen.

- Desværre vandt vi ikke. Elia havde et fladt forhjul i spurten, og det er jo en lille, ekstra modstander at skulle træde igennem, siger Kasper Asgreen til TV2.

Danskeren førte an ude på ruten, før landsmand Michael Mørkøv spillede en hovedrolle i igen at servere Viviani perfekt i spurten.

- Da jeg slog væk, troede jeg, at vi ville vinde, men jeg kunne se på videoen, da jeg kørte i mål, at Elia tabte terræn til sine konkurrenter på de sidste meter.

- Det var smadderærgerligt. Specielt på de sidste kilometer tænkte jeg, at vi ville køre sejren hjem, men at vi tabte på de sidste meter, er en del af spillet, og det viser jo bare, at det er det højeste niveau, vi kører på, og der sidder rigtig dygtige sprintere på hjul af Elia også, siger Mørkøv til TV2.

Før den tætte sprintafgørelse med Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) som sejrherre var der gået det meste af 230 kilometer med Yoann Offredo (Wanty) og Stéphane Rossetto i udbrud.

De to var prisgivede fra start.

- Det var ikke verdens sværeste udbrud at holde styr på. Man kunne også se, da de kørte afsted, at de havde håbet på at få flere folk med. To mand alene over 230 kilometer i modvind er en hård dag, siger Kasper Asgreen.