Arsenal sender Mkhitaryan på leje i Roma

Henrikh Mkhitaryan skal i resten af denne sæson spille for Roma, der lejer armenieren i Arsenal.

Henrikh Mkhitaryan tager et år i Rom.

Den armenske offensivspiller er blevet lejet ud fra Arsenal til Roma for resten af indeværende sæson.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider.

Roma betaler tre millioner euro for at leje Mkhitaryan, oplyser klubben.

- Det er en god mulighed for mig til at starte et nyt kapitel med en fantastisk klub, siger armenieren på Romas hjemmeside.

- Jeg ved, hvad klubben vil, og jeg er sikker på, vi kan opnå store ting sammen.

Mkhitaryan kom til Arsenal i januar 2018 fra Manchester United og har siden spillet 59 kampe og scoret ni mål for London-klubben.

Før tiden i det engelske tørnede armenieren ud for Borussia Dortmund fra 2013 til 2016.

Mkhitaryan er den tredje spiller, Roma har tilknyttet på en lejeaftale mandag. Tidligere på dagen er Serie A-klubbens trup blevet suppleret med Patrik Schick fra RB Leipzig og Nikola Kalinic fra Atlético Madrid - begge er angribere.