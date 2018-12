Der var intensitet og underholdning for alle pengene, da Arsenal slog arvefjenden Tottenham med 4-2.

Londons største lokalbrag mellem Arsenal og Tottenham havde alt det, som en fodboldfan drømmer om. Med mindre man holder med Tottenham.

Efter en intens, dramatisk og ekstremt underholdende kamp vendte Arsenal i anden halvleg 1-2 til en sejr på 4-2 på hjemmebane i en kamp, hvor Christian Eriksen spillede alle 90 minutter for Tottenham.

Resultatet betyder, at Arsenal snupper fjerdepladsen fra Tottenham på en bedre målscore.

Gæsterne kom rigtig skidt i gang, da Jan Vertonghen allerede efter mindre end ti minutters spil lavede et dumt straffespark, da han tog hånden til hjælp ved et hjørnespark.

Pierre-Emerick Aubameyang scorede køligt fra pletten, og målet satte ild i en kamp, som i forvejen rummer rigeligt med had og intensitet på forhånd.

Nærkampene blev hårdere og hårdere, og man ventede blot på episoden, som kunne satte gang i den uundgåelige tumult.

Den kom efter en halv times spil. Christian Eriksen sendte et frisparksindlæg ind i panden på Eric Dier, som udlignede.

I sin fejring satte han pegefingeren op foran munden for at tysse på Arsenals fans, og det faldt ikke i god jord hos Arsenals udskiftere, der varmede op på sidelinjen.

Der blev skubbet og udvekslet holdninger i et minuts tid, førend dommer Mike Dean igen fik ro på gemytterne. Men det varede ikke længe.

Få minutter senere stemplede Rob Holding ind på fodspidsen af Heung-min Son i feltet, og Mike Dean dømte straffespark.

Ikke overraskende mente Arsenal ikke, at der var straffe, og flere spillere pustede igen brystet op over for hinanden.

Tumulten forstyrrede ikke Harry Kane, som stensikkert bragte gæsterne i front.

Ingen af holdene skruede ned for tempo eller intensitet efter pausen, men Arsenal skruede op for kvaliteten, og Emirates Stadium kunne bryde ud i jubel ti minutter efter pausen.

Lidt uden for feltet havnede bolden hos Aubameyang, som med et smukt følt spark på førsteberøringen satte udligningen til 2-2 ind.

Kampen lå på vippen, men godt tre gyldne minutter fra 74. til 77. minut fik Arsenal stadion til at eksplodere.

Først afsluttede indskiftede Alexandre Lacazette fra kanten af feltet, og med en lidt heldig afretning på Eric Dier sneg bolden sig ind via stolpen.

Få minutter efter fandt en storspillende Aubameyang midtbanespilleren Lucas Torreira med en stikning, og han trykkede bolden fladt ind i det lange hjørne - igen uden chance for Hugo Lloris i gæsternes mål.

Tottenhams nedtur blev slået fast fem minutter før tid, da uheldige Jan Vertonghen fik sit andet gule kort efter en noget tvivlsom kendelse.