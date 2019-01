Arsenal-kvinder forstærker sig med dansk kantspiller

Katrine Veje har taget et skridt op ad karrierestigen.

Onsdag meddelte Arsenal, at den engelske fodboldklub har hentet den 27-årige danske landsholdsspiller i franske Montpellier.

Det er ikke offentliggjort, hvor meget Arsenal har betalt for kantspilleren, eller hvor lang kontrakten er.

- Arsenal er en stor klub. Alle kender herrernes hold, og nu gør kvindernes hold det også meget godt, siger Katrine Veje til klubbens hjemmeside.

- Katrine vil tilføre os erfaring og professionalisme, siger Arsenal-bossen Joe Montemurro til klubbens hjemmeside.

- Hun forstår, hvad der skal til for at vinde trofæer, og hendes erfaring fra forskellige ligaer i verden vil hjælpe hende til at tilpasse sig niveauet i vores liga, siger han.

Katrine Veje har i løbet af karrieren spillet 115 landskampe for Danmark. Det er blevet til ni mål i den rød-hvide trøje. Hun fik debut i juli 2007.

Tidligere i karrieren har Katrine Veje spillet for den svenske klub FC Rosengård og amerikanske Seattle. I Danmark har hun repræsenteret Brøndby, OB og Vejle.

Arsenal, som topper tabellen, skal i gang med ligaen igen efter vinterpausen, når London-klubben søndag gæster lokalrivalen West Ham.