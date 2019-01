Arsenal finder tilbage på sejrskurs og slår Fulham

Efter et par lunkne resultater i juledagene fandt Arsenal igen vindermelodien, da holdet på årets første dag slog Fulham 4-1 på hjemmebane i Premier League.

De tre point kom i hus efter mål af Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey og Pierre-Emerick Aubameyang.

Aboubakar Kamara stod for Fulhams ene scoring.

Med sejren har Arsenal 41 point efter 21 kampe på ligaens femteplads.

Oprykkerne Fulham har samlet 14 point sammen. Kun danskerklubben Huddersfield har høstet færre point i bunden af Premier League.

Kampens indledning bar præg af, at det var to hold fra hver sin ende af tabellen, der stod over for hinanden.

Arsenal kontrollerede for det meste begivenhederne, og der var spillet 25 minutter, da Granit Xhaka gjorde det til 1-0. Den schweiziske midtbanespiller tog et løb ind i feltet og fik serveret bolden i fødderne tæt på mål af Alex Iwobi.

Efter en enkelt berøring sparkede han elegant bolden forbi målmand Sergio Rico.

Ti minutter inde i anden halvleg fordoblede Alexandre Lacazette føringen, da han efter flot samspil i feltet let kunne sparke bolden i mål.

Men Fulham lagde sig ikke ned.

Et kvarter efter Lacazettes mål lykkedes det at bygge et angreb op, der kulminerede med, at Aboubakar Kamara sparkede bolden i et nærmest tomt mål efter en hård aflevering på tværs af feltet fra stortalentet Ryan Sessegnon.

Så blev kampen pludselig spændende, og reduceringen gav da også udeholdet blod på tanden. Det var dog Arsenal, der som det næste hold fik scoret.

Det skete, da Aaron Ramsey med et kvarter tilbage af kampen sendte en returbold i kassen.

Fem minutter senere gjorde Pierre-Emerick Aubameyang det til kampens slutresultat.

Arsenals sejr kommer, efter at det lørdag blev til et nederlag på hele 1-5 til Liverpool. Anden juledag spillede hovedstadsklubben 1-1 med Brighton.