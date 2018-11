Argentina vil straffe hooligans hårdere efter skandaløs finale

Vold, som den Boca Juniors-spillere blev udsat for lørdag, skal straffes hårdere, mener Argentinas præsident.

Argentinas præsident, Mauricio Macri, opfordrer landets kongres til at vedtage et lovforslag, der slår hårdt ned på hooliganisme.

Det sker, efter at lørdagens finale i sydamerikansk klubfodbold mellem River Plate og Boca Juniors er blevet udskudt på ubestemt tid, fordi Boca Juniors' spillerbus blev angrebet.

Det var en synligt vred præsident Mauricio Macri, der mandag gik på tv med ønsket om en ny lov, der straffer fodboldvold hårdere.

Præsidenten tog afstand fra de sydamerikanske "Barras Bravas", der minder om de europæiske hooliganbevægelser.

"Barras Bravas" er kriminelle fanorganisationer, der blandt andet er kendt for at afpresse andre fans og kræve beskyttelsespenge af små virksomheder i nærheden af stadioner.

- Vi tager afstand fra de mafiaer, som ofte står bag denne form for vold, sagde Macri i sin tv-tale.

- Jeg håber, at vi efter denne pinlige hændelse kan få vedtaget denne lov under en ekstraordinær samling i kongressen.

Sikkerhedsminister Patricia Bullrich oplyser, at lovforslaget blandt andet omfatter en skærpelse af bøder for vold relateret til fodboldkampe.

Tidligere mandag trådte den lokale sikkerhedsminister i Buenos Aires, Martin Ocampo, tilbage som følge af den skandaleramte finale.

Copa Libertadores-finalen mellem de to rivaliserende hovedstadsklubber Boca Juniors og River Plate er udskudt på ubestemt tid, mens der arbejdes på at finde en ny dato for opgøret.

Kampen skulle oprindeligt været spillet lørdag aften dansk tid, men et angreb på Boca Juniors' spillerbus fik udskudt kampstarten med en time i første omgang.

Det viste sig, at flere Boca Juniors-spillere var så hårdt medtagede efter angrebet med sten, peberspray og tåregas, at de ikke var i stand til at spille kampen. Efter flere udskydelser blev kampen derfor flyttet til søndag.

I mellemtiden var Boca Juniors-anfører Pablo Perez og midtbanespilleren Gonzalo Lamardo på hospitalet for at modtage medicinsk behandling.

Senere søndag oplyste Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol), at finalen er udskudt på ubestemt tid.

Den første finalekamp mellem holdene på Boca Juniors legendariske hjemmebane, La Bombonera, endte 2-2, og returkampen på River Plates hjemmebane var derfor imødeset med stor spænding i hele Sydamerika.