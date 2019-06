Antonsen skal nedbryde muren til top-10

Kun guld tæller ved European Games.

Sådan lød Anders Antonsens ambition allerede inden badmintonturneringen i European Games, som topseedede Viktor Axelsen måtte melde afbud til.

I stedet blev Antonsen førstefavorit, og søndag kan han leve op til dette ved at vinde finalen mod franske Brice Leverdez.

Den 22-årige Antonsen ser gerne European Games-guldet pynte på cv'et, men ellers er det turneringer af en anden kaliber, der definerer hans karriereudvikling.

I januar triumferede han således i Super 500-turneringen Indonesia Masters.

- Inden sæsonen var mit mål at vinde en af de helt store som i Indonesien og slutte i top-10. Nu er jeg nummer 13, men jeg skal samle mange point for at tage det sidste step op, siger Anders Antonsen.

Han var lige fyldt 20 år, da han banede sig vej til verdensranglistens top-15, men det næste skridt er svært at tage.

- Jeg gik fra at vinde det hele til at ramme muren. Det har alle prøvet, for man bliver ikke bare nummer et. Man skal igennem en transformation for at spille med de helt store drenge.

- Jeg manglede en masse fysik, men hullet er ikke så stort, som det har været. Da jeg slog Son Wan-ho (verdens nummer 6) og Kento Momota (nummer 1) i Indonesien, varede begge kampe fem kvarter.

- Det havde jeg ikke kunnet gøre for et år siden, pointerer Antonsen i en tilbagelænet stund i atletbyen i Minsk.

Nu er planen at tage de store skalpe mere hyppigt.

- Jeg har bevist, at jeg kan slå dem enkelte gange, så jeg skal kunne ramme det bedste niveau mere stabilt, og jeg tror, at der venter gode ting rundt om hjørnet.

- Jeg synes, at jeg er et godt sted karrieremæssigt, og selv om at jeg føler, at jeg skulle vente lidt på den, er det ikke så mange, der vinder en titel som Indonesia Masters som 21-årig.

Elitechefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, ser også gode perspektiver for Antonsen.

- Jeg synes, at han er et godt sted. Han fik en flot start på 2019 og lader til at være sluppet af med de kramper og migrænen, der hæmmede ham voldsomt i 2018.

- Hvor han ligger, kræver det meget at avancere. Det er step by step, men jeg tror, at han kan nå top-10 i år, vurderer Jens Meibom.

Antonsen kan tage det første skridt, når han spiller finale klokken 12 dansk tid. Umiddelbart efter spiller Mia Blichfeldt finale i damesingle mod briten Kirsty Gilmour.