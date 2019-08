Antonsen om VM-finale: Har drømt om den scene

Anders Antonsen har svært ved at forstå, at han søndag skal stå i karrierens største kamp.

Badmintonkometen Anders Antonsen tog en ny stor skalp, da han lørdag spillede sig i VM-finalen med en knusende sikker sejr over Kantaphon Wangcharoen fra Thailand.

22-årige Antonsen vandt 21-15, 21-10 og skal nu møde den japanske verdensetter, Kento Momota.

- Siden jeg var helt lille, og før jeg kunne slå en baghånd, har jeg drømt om at stå på sådan en scene. Det er det, jeg altid har drømt om, siger Antonsen til TV2 Sport.

- Det er vel den største kamp, man overhovedet kan opleve, sammen med et OL, konstaterer han.

Danskeren, der er seedet som nummer fem i herresingle, dominerede stort set fra start til slut mod lørdagens thailandske modstander.

Ifølge Antonsen selv var han ikke på toppen fysisk, men alligevel leverede han en pragtpræstation.

- Ligesom i går (fredag, red.) tror jeg ikke, jeg kan forstå det helt. Det er først efterfølgende, jeg kan begynde at forstå, hvad der er sket, siger Antonsen.

Han forklarer, at resten af lørdagen skal bruges på nedvarmning, et varmt bad og en stor omgang aftensmad.

Antonsen får da også brug for at være på toppen i søndagens opgør mod Momota. Den førsteseedede japaner cruisede ligesom Antonsen til finalen med med en sejr på 21-13, 21-8 over inderen Sai Praneeth Bhamidipati.

Antonsen og Momota har stået over for hinanden fire gange. Tre af opgørene er endt med japansk sejr, men Antonsen vandt det seneste møde i Indonesia Masters i januar.