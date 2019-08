Det endte med en overbevisende sejr på 21-9, 21-3 til japanske Kento Momota i VM-finalen mod Anders Antonsen.

Efterfølgende var Antonsen afklaret med nederlaget, men også ærgerlig over, at det ikke gik bedre i søndagens finale.

- Jeg gik fuldstændig kold, der var udsolgt i krop og sjæl. Det var noget skidt, siger Antonsen til TV2.

- Det var ikke sådan, jeg have håbet, at min VM-finale skulle forløbe. Det var ikke sjovt at tabe med ni og tre. Det har jeg ikke prøvet mange gange før, siger han.

Antonsen fortæller, at han søndag morgen ikke havde den bedste fornemmelse i kroppen rent fysisk.

- Der er ikke så meget at gøre ved det nu. Da jeg stod op i morges, frygtede jeg dette scenarie, og det var ikke et godt sted at starte.

- Jeg kæmpede med at vende de tanker og tro på, at det skulle blive til noget positivt, forklarer Antonsen.

Inden finalen gik Antonsen på banen med dannebrog for at indgyde selvtillid og tro på det, og det ville han ikke gøre om.

- Jeg gav det chancen, jeg gav det skuddet. Jeg havde lyst til at gå ind med flaget omkring mig. Det var pissefedt, og det fortryder jeg overhovedet ikke.

- Det var af respekt for hele staben omkring mig og alle dem, der var taget herned for at kigge med. Jeg havde lyst til at tage landet med herind, siger han.

Skuffelsen fyldte meget efter nederlaget, men det vil det nok ikke gøre om nogle dage, vurderer Antonsen.

- Jeg skal lige have det en lille smule på afstand. Og så er jeg ikke i tvivl om, at jeg kan være rigtig stolt over det, jeg har udrettet.

- Jeg kom for at få en medalje, og jeg vidste, jeg skulle slå Chen Long på vejen. Så jeg kan ikke andet end tillade mig at være stolt, selv om dette sindssyge nederlag fylder meget.

- Jeg har ømme stænger. Men det er et tegn på, at jeg er på rette vej, at jeg spiller mig frem til en stor finale, siger Antonsen til TV2.