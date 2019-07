Anna Emilie Møller slår 41 år gammel dansk løberekord

Loa Olafssons 41 år gamle danske rekord på 5000 meter-distancen for kvinder står ikke længere.

Søndag blev den slået af den danske løbekomet Anna Emilie Møller, da hun vandt guld ved U23-EM i tiden 15 minutter og 7,71 sekunder. Det er 1,09 sekunder hurtigere end Olafssons nu tidligere rekord.

Det skriver Dansk Atletik på sin hjemmeside.

- Det er fantastisk. Jeg kan ikke forstå det. At jeg ovenikøbet har sat nationalrekord, det er næsten det bedste, siger Anna Emilie Møller på hjemmesiden.

- Jeg er sindssygt overrasket over, at jeg kunne gøre det med to forhindringsløb i benene.

Som om den danske rekord ikke var nok, så udløser guldet på 5000 meter også billet til VM og OL på distancen for Møller, der i forvejen var kvalificeret på favoritdisciplinen 3000 meter forhindringsløb.

Lørdag tog hun U23-EM-guld på netop den distance.