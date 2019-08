Angrebsstjernen Lewandowski tager fire år mere i Bayern

Bayern München kan nyde godt af Robert Lewandowskis evne til at score mål i de kommende fire år.

Den 31-årige angrebsprofil forlængede torsdag kontrakten med det tyske mesterhold, så parterne har papir på hinanden frem til juni 2023, oplyser Bayern på klubbens hjemmeside.

- Bayern er blevet mit sportslige hjem, og vi har det som familie godt i München. Jeg er overbevist om, at vi (Bayern og Lewandowski, red.) vil opnå meget i de kommende år.

- FC Bayern er en af de tre største klubber i verden, og vi har et fremragende hold. Jeg er stolt over at være en del af denne klub, siger Robert Lewandowski til hjemmesiden.

Robert Lewandowski skiftede i 2010 fra hjemlandet til Borussia Dortmund, hvor han fik sit gennembrud. Fire år senere tog han turen sydpå til Bayern München og fortsatte med at banke boldene i mål.

Han har indtil nu været med til at vinde fem tyske mesterskaber med klubben, og han har scoret 197 mål i 246 kampe for klubben på tværs af alle turneringer.

Fire gange er han endt som topscorer i Bundesligaen, heriblandt i de to seneste sæsoner.

- Robert er i mine øjne verdens bedste centerforward og har i årevis været en bærende spiller på vores hold, siger Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge.

Robert Lewandowski har fået en flyvende start på den nye sæson, hvor han har scoret fem gange i Bayerns første to ligakampe.

Polakken er med sine i alt 207 ligamål for Dortmund og Bayern nummer fem på alletiders topscorerliste i den bedste tyske fodboldrække. Med yderligere 14 mål vil han passere sin tidligere træner Jupp Heynckes på tredjepladsen.

Gerd Müllers rekord med 365 bundesligamål kommer Lewandowski dog næppe i nærheden af.