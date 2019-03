Simon Kjær, landsholdets anfører, fylder 30 år på kampdagen tirsdag. Det vil muligvis kaste en lille blomst af sig eller taler ved morgenbordet i landsholdsbasen på Novotel i Basel. Kjærs professionalisme har ført ham rundt i destinationer som AC Horsens' ungdomsafdeling, FC Midtjyllands ungdomsafdeling, FC Midtjylland, US Palermo, VfL Wolfsburg, AS Roma, LOSC Lille, Fenerbahce og FC Sevilla. Imponerende.

Thomas Delaney er fuld af lovord om landsholdets anfører. - Han tager mange kampe på godt og ondt, og der er jo sket meget de sidste mange år på landsholdet. Jeg har kæmperespekt for ham. Han er den gamle skole både som spiller og som person. Han kalder en spade for en spade og tænker ikke så politisk. Det rare ved ham er, at man ved, hvor man har ham. Han er gennemskuelig på den gode måde. Du ved, hvad du får. Han kommer med en reaktion på tingene omgående og man skal ikke gætte på, hvad han mener. Men han er ikke bipolar på nogen måde. Han er et forbillede som anfører, siger Delaney.

Når man er bipolar, har man en psykisk lidelse som en blanding af at være manisk og depressiv. Bare for at slå det fast over for de læsere, som ikke lige kender Delaneys ord i fodboldsammenhæng.

Basel var i sorg lørdag. 3000 mennesker samledes til en manifestation og mindedes i Schützenpark den 7-årige albanske dreng Ilias, der i torsdags blev stukket ned af en psykisk syg kvinde og forblødte til døden. Ifølge Basler Zeitung har byen ikke oplevet en lignede sympati-tilkendegivelse tidligere.

Landstræner Åge Hareide har fulgt med i dramatikken omkring krydstogtskibet "Viking Sky", der var tæt på at forlise ud for den norske kyst og tæt på Molde, hvor skibet senere blev bugseret ind. Hareide-familien har også båd i farvandet ind til Molde, så der var mere end almindelig bekymring over de store bølger, som ramte Nordsøen. 1372 mennesker var i nød, fordi skibets motorer satte ud og skibet blev skubbet mod kysten.

Også her i Baden i det sydtyske og i Basel i Schweiz følger man med i legenden Franz Beckenbauers gøren og laden. Den 73-årige libero-legende var set til et velgørenheds-show i Ellmau i Tirol som æresgæst. Her afslørede han, at han var faldet på ski i Obertauern i december. Han blev hjulpet op af vennerne og, at "alt i kroppen, som havde vaklet, var blevet rettet ind igen", så kejseren kan spille golf til sommer igen.