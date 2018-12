Anfører før GOG-TTH: Vi må rykke sammen i bussen

- Og jeg håber på - og forventer - en trods-reaktion af den type, jeg ofte har set og været med til, når vi er mest presset i GOG. Både mod TTH og fremadrettet Man må jo også være ærlig at sige, at skader er en del af håndbolden, og at vi har været der før med blandt andre Lasse Møller, Gøran Johannessen og også tidligere med Niclas. Men selvfølgelig bliver en landsholdsback svær at undvære i resten af sæsonen.

Anfører Lasse Kronborg håber, at de triste meldinger omkring Kirkeløkke vil få resten af truppen "til at rykke sammen i bussen", og Kronborg tilføjer:

Håndbold: De alvorlige meldinger omkring Niclas Kirkeløkkes knæskade har reelt ikke haft betydning for forberedelserne til lørdagens ligaopgør mod TTH Holstebro i Gudme - det sidste i grundspillet inden vinterpausen. GOG trænede fredag under alle omstændigheder ud fra den forudsætning, at Kirkeløkke ikke ville være til rådighed.

Sidste runde i ligaens grundspil inden juleferien og den lange pause på grund af VM i Danmark/Tyskland i januar spilles lørdag med følgende program:GOG-TTH Holstebro (14.15). Ribe/Esbjerg HH-Lemvig/Thyborøn (14.15). Skanderborg Håndbold- KIF Kolding (14.15). Nordsjælland Håndbold-Århus Håndbold (16.00). Mors/Thy Håndbold-BSV (16.00). TMS Ringsted-Sønderjyske (16.00). Skjern Håndbold-Århus Håndbold (16.00). Top-otte i grundspillet (feltet til slutspil) ser således ud: 1. Aalborg 28 point. 2. GOG 27 point. 3. TTH 23 point. 4. Århus 22 point. 5. Skanderborg 21 point. 6. BSV 21 point. 7. Skjern 18 point. 8. Sønderjyske 17 point. Med en sejr til GOG og et nederlag til Aalborg vil GOG "overvintre" på grundspillets førsteplads. Ender de to klubber på samme pointtal, vil GOG også ligge nummer et, da fynboerne foreløbig er bedst indbyrdes. GOG skal til Aalborg i første kamp efter den lange pause - lørdag den 2. februar.

Favorabel position

Både GOG og TTH er færdige i sæsonens pokalturnering. Med nederlag til henholdsvis BSV på udebane og Århus på hjemmebane i kvartfinalerunden i midtugen bliver der intet pokalslutspil, Final 4, til marts for GOG og TTH.

- Lørdagens kamp kommer meget til at afhænge af, hvilket hold, der bedst har fået bearbejdet pokalskuffelsen, konstaterer Nicolej Krickau og tilføjer:

- Vi ville gerne have vundet i Silkeborg, men alt andet lige må det være en større skuffelse for TTH at tabe til Århus på hjemmebane. Det skal vi forsøge at udnytte.

På andenpladsen i grundspillet kun et point efter Aalborg og med fire og fem point ned til henholdsvis nummer tre og fire - netop TTH og Århus - ligger fynboerne i en favorabel position og rækker ud efter den førsteplads, der sandsynligvis udløser en plads i næste sæsons Champions League. Aalborg skal lørdag på en vanskelig mission i Skjern.

- Vinder vi de to næste kampe (over TTH, lørdag, og over Aalborg i det nordjyske, 2. februar, red.), så tror jeg også på, at vi vinder grundspillet. Så det er en rigtig vigtig kamp mod TTH, lyder det kontant fra GOG-direktør Kasper Jørgensen.