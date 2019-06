Andy Murray vinder i double i comeback efter operation

Den tidligere verdensetter Andy Murray har været væk fra tennissporten siden januar efter en slem skade og operation, men torsdag var han på banen igen.

I sit comeback i en turnering stillede 32-årige Andy Murray op i herredouble i ATP-turneringen græs i Queen's Club i London.

Her spillede Murray sammen med spanske Feliciano López, og de to besejrede det topseedede par, der bestod af Juan Sebastián Cabal og Robert Farah.

Murray og Lopez vandt 7-6 (7/5), 6-3.

- Det var fantastisk, og jeg nød det virkelig meget. Jeg var lidt langsom i begyndelsen, men det blev bedre, som kampen skred frem.

- Jeg er meget heldig at være tilbage og spille tennis. Jeg elsker at spille på denne bane, det er et fantastisk sted at spille.

- Jeg følte mig afslappet før kampen, men jeg følte mig en smule nervøs, da vi gik ind på banen. Man ønsker nerver og sommerfugle i maven, og det havde jeg i dag, siger Andy Murray ifølge Reuters.

Briten spillede senest i januar, da han i anden runde røg ud i Australian Open med et nederlag i single til Roberto Bautista Agut.

Han gik glip af det meste af sæsonen i 2018 på rund af en hofteskade, og det lignede et farvel til karrieren med nederlaget i Australien.

Kort efter måtte Murray igennem en hofteoperation, og han har været tilbageholdende med at melde noget ud om sin tennisfremtid.

Selv om Murray spillede torsdag, så har han endnu ikke varslet et muligt comeback i single, hvilket også skal ses i lyset af, at ingen topspiller ifølge AFP tidligere er kommet tilbage i single efter en operation som Murrays.