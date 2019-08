Andy Murray tager ny sejr på anden klasse

Mens verdens største tennisstjerner i disse uger kæmper om hæder og millioner i grand slam-turneringen US Open, har Andy Murray valgt at gå et skridt ned. Det virker indtil videre som en god plan.

Sent tirsdag aften vandt den tidligere verdensetter sin anden kamp i Challenger-turneringen Rafa Nadal Open på Mallorca.

Det gik ud over Norbert Gombos fra Slovakiet, der tabte 3-6, 4-6 til Murray.

Den britiske tennisspiller har i en årrække været en af verdens bedste, men skader har ad flere omgange holdt Murray væk fra banen.

32-årige Murray har på de seneste uger forsøgt et comeback på ATP Touren, men nederlag i første runde i Cincinnati og Winston-Salem fik ham til at rykke en tak ned til Challenger-niveau.

Her indledte han med at banke franskmanden Imran Sibille, før han altså tirsdag sendte Norbert Gombos ud.

I tredje runde venter italieneren Matteo Viola, der er nummer 240 på verdensranglisten. Selv er Murray nummer 328 efter den lange pause.

Andy Murray kan blandt andet prale af tre grand slam-titler og to gange OL-guld.