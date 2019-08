Andy Murray taber på ny i comebackforsøg

Andy Murray forsøger ihærdigt at vende tilbage til tenniseliten, men tidligt tirsdag morgen dansk tid løb han ind i et nyt nederlag i sit comebackforsøg.

I ATP-turneringen Winston-Salem Open blev det til et nederlag på 6-7, 5-7 til amerikanske Tennys Sandgren, der ligger nummer 73 i verden.

Selv ligger Murray nummer 329, efter at han holdt pause fra tennis i 210 dage.

I sidste uge gjorde skotten comeback i herresingle med et nederlag i første runde af ATP-turneringen Western & Southern Open i Cincinnati, og han luftede efterfølgende muligheden for at rykke ned på et lavere niveau.

- Hvis jeg gør det godt i Winston-Salem, så ved jeg, at mit niveau er godt nok, og at jeg er klar til at vinde kampe på det niveau.

- Men hvis jeg ikke er i stand til det, så giver det mening at tage et skridt ned og måske spille i nogle mindre turneringer, sagde Murray til BBC.

Men selv om Murray fik presset Sandgren ud i en tiebreak i første sæt, blev det ikke heller ikke i denne omgang, at den tidligere verdensetter fik en comebacksejr.

Efter nul servegennembrud i første sæt kom der gang i andet, hvor Murray fik brudt sin serv tre gange, mens han blot formåede at bryde to gange den anden vej.

32-årige Murray har udelukket at stille op i grand slam-turneringen US Open, der begynder på mandag.