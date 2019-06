Andy Murray gør comeback i favoritturnering i double

Andy Murray er endnu ikke klar til at spille singlekamp, men han planlægger at spille double på græs i juni.

En hofteoperation i januar skulle afgøre Andy Murrays tennisfremtid, og det ser ud til, at karrieren nu kan forlænges.

I hvert fald har Murray meldt sig klar til at spille double i ATP-turneringen i Queen's Club i London senere i juni.

- Jeg er virkelig spændt på at vende tilbage til tennisbanen og spille kamp for første gang siden min operation.

- Queen's har altid været et specielt sted for mig, og det er et perfekt sted at vende tilbage, siger Murray ifølge AFP.

Fem gange har Murray vundet turneringen i single, men denne gang stiller han kun op i double. Turneringen begynder 17. juni.

- Det er her, jeg vandt min første ATP-kamp, min første titel i Storbritannien og på græs. Det har været min mest succesfulde turnering generelt.

- Jeg er endnu ikke klar til at vende tilbage og spille single, men jeg har været smertefri i nogle få måneder.

- Jeg har gjort gode fremskridt på træningsbanen, og dette er det næste skridt for mig i forsøget på at vende tilbage til touren, siger Murray.

Skotten har ikke spillet en kamp siden grand slam-turneringen Australian Open i januar.

Han håber at kopiere den amerikanske doublespiller Bob Bryans vej tilbage til tennistoppen. Amerikaneren gennemgik den samme operation sidste sommer og er vendt tilbage med succes.

Murray, der har vundet tre grand slam-titler og to OL-guldmedaljer i singlekarrieren, forventes at stille op med spanieren Feliciano López i double i ATP-turneringen i Queen's Club.