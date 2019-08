Efter to nederlag i single på højeste niveau træder Andy Murray et skridt ned og spiller på et lavere niveau.

Andy Murray havde allerede varslet det på forhånd.

Hvis ikke skotten fik succes i single i denne uges ATP-turnering i Winston-Salem, så ville han spille tennis på et lavere niveau.

Succes fik Murray ikke ligefrem, da han røg ud efter blot en kamp.

Nu gør 32-årige Murray alvor af sin udmelding og har tilmeldt sig en Challenger-turnering i næste uge på Mallorca. Det er sportens næsthøjeste niveau.

Rafael Nadal er med til at arrangere turneringen, som hedder Rafa Nadal Open, men spanieren vil ikke selv være til stede, da han deltager i grand slam-turneringen US Open.

Murray har meldt fra i alle rækker i US Open for at fokusere på at få sin karriere i gang igen.

Det er blevet til to ATP-kampe i single siden Australian Open i januar, og begge kampe er endt med nederlag - senest til amerikaneren Tennys Sandgren i Winston-Salem.

Forinden var det blevet til et nederlag i Murrays singlecomeback til franske Richard Gasquet i Cincinnati.

De skuffende nederlag tager Murray konsekvensen af og spiller en Challenger for første gang siden 2005.

Den tidligere verdensetter er fortsat ved at finde formen efter en hofteoperation.