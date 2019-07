Andreas Skov Olsen tygger på Bolognas kontraktudspil

FC Nordsjælland-spilleren Andreas Skov Olsen overvejer i øjeblikket et kontraktudspil fra Bologna.

Det siger angriberens far, Thomas Olsen, til B.T.

- Han er gået i tænkeboks.

- Han er jo ikke så gammel og kommer fra lille trygge Farum, så situationen er nu, at han bruger tid på at finde ud af, hvad kontraktudkastet indeholder og et muligt udlandseventyr indebærer, siger Thomas Olsen til B.T.

Bologna sluttede som nummer ti i Serie A i sidste sæson. Her scorede Andreas Skov Olsen 22 mål for FCN i Superligaen, hvilket blandt andet sikrede ham en plads i den danske trup til U21-EM, som blev spillet i Italien tidligere i sommer.

Ifølge Thomas Olsen bestod sønnen et lægetjek i Italien i mandags.

- Havde jeg i samme alder fået et lignende tilbud, havde jeg formentlig slået til øjeblikkeligt.

- Men Andreas er en forsigtig dreng. Jeg forstår udmærket hans betænkeligheder, siger Thomas Olsen.

- Det er en stor beslutning, og han har det jo fint i FC Nordsjælland. Der er mange, der har gode råd til ham, om hvad han skal eller ikke skal. Det er han heldigvis meget god til selv at styre.

- Nu lytter han til sin mavefornemmelse og ser, hvordan situationen udvikler sig, siger Thomas Olsen.

19-årige Andreas Skov Olsen er ifølge sin far blevet tilbudt en femårig kontrakt af Bologna.

Den nye sæson i Superligaen begynder allerede i denne uge. For FCN - med eller uden sin topscorer - gælder det AC Horsens på udebane søndag i første spillerunde.