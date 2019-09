Andreas Skov Olsen får debut i stort Bologna-comeback

Andreas Skov Olsen fik sine første minutter på banen for Bologna, der mod Brescia vendte 1-3 til 4-3.

Andreas Skov Olsen fik søndag sine første minutter på banen for Bologna efter skiftet til den italienske Serie A-klub i slutningen af juli.

Den tidligere FC Nordsjælland-topscorer kom på banen i det 89. minut, da Bologna ude vandt 4-3 over Brescia efter at have været bagud med både 0-2 og 1-3.

Den danske angriber nåede trods den korte tid på banen at gøre sig bemærket ved at få et gult kort i kampens overtid.

Skov Olsen har set Bolognas første to kampe i Serie A fra bænken og var også tilskuer, da holdet mødte AC Pisa i den italienske pokalturnering i midten af august.

Med søndagens sejr hopper Bologna i hvert fald for en stund op på andenpladsen i den bedste italienske række med syv point efter tre kampe.

Torino kan med en sejr mandag over Lecce overhale Skov Olsen og co.

Bologna var bagud 1-3 ved pausen i søndagens kamp mod Brescia. I starten af anden halvleg fik Brescia så vist en spiller ud.

Det kickstartede Bolognas comeback, og lidt over ti minutter senere stod der 3-3.

Det afgørende mål blev scoret af Riccardo Orsolini i det 80. minut.